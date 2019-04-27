Детская энциклопедия Потому.ру

Мы частенько называем своих детишек «почемучками». Когда ребенок начинает развиваться, его безумно интересует все вокруг: что и как происходит в этом неизведанном мире. И мы были маленькими детьми, и мы заваливали своих родителей извечным вопросом: «Почему?». Но задумывались ли вы, сколько раз в жизни и вы и ваши маленькие почемучки слышали в ответ: «Потому!»?

Тысячи детских вопросов сводят родителей с ума, но не стоит забывать, что это просто необходимая пища для ума наших развивающихся детей. Именно по этой причине мы создали детский портал Потому.ру. За те 10 лет, которые существует этот проект, было собрано тысячи статей с ответами на самые разные вопросы, чтобы все родители, неравнодушные к детскому стремлению познавать, смогли найти ответ на любой вопрос своего ребенка.

Еженедельно сайт Потому.ру пополняется все новой и новой интереснейшей информацией, которая поможет утолить жажду вашего любознательного незнайки. В нашу редакцию постоянно приходят новые вопросы, а наши специалисты-педагоги не устают делиться своими знаниями с читателями сайта.

Проект Потому.ру — это детская энциклопедия онлайн, которая содержит в себе огромное количество материала по детской тематике, а также тысячи ответов на детские вопросы для школьников и малышей. Ваш почемучка будет счастлив узнать больше об окружающем мире, о растениях и животных, о разных изобретениях и своем организме. Оставайтесь с нами на Потому.ру!

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